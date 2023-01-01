Angula, Afrika dillerini anadili konuşanların sesini kullanarak öğreten bir uygulamadır. Size dil uzmanları tarafından tasarlanan küçük dersler, ana dili konuşanlar tarafından kaydedilen sesler ve çok daha fazlasını sunuyoruz.

Web Sitesi: angula.app

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