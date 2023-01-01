WebCatalog
Employplan

Employplan

employplan.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Employplan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ekibinizin gücünü artırın ve istihdam planlamanızı basitleştirin. Birkaç tıklamayla çalışanların gelişimini izleyin, insanların becerilerini proje gereksinimleriyle eşleştirin ve işe alımları daha hızlı planlayın; üstelik hepsi tek bir uygulamada.

Web Sitesi: employplan.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Employplan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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