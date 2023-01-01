WebCatalog

Nextcloud

Nextcloud

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: nextcloud.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nextcloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dropbox, Office 365 veya Google Drive'a benzer, ancak evdeki yerel bilgisayarlarda veya şirket dışı dosya depolama barındırma için kullanılabilir. OnlyOffice ARM işlemcilerini desteklemediğinden Office işlevselliği x86/x64 tabanlı sunucularla sınırlıdır. Tescilli hizmetlerin aksine açık mimari, kullanıcıların verileri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlar. Orijinal ownCloud geliştiricisi Frank Karlitschek, ownCloud'u çatalladı ve Karlitschek ve orijinal ownCloud ekibinin diğer üyeleri tarafından aktif olarak geliştirilmeye devam eden Nextcloud'u yarattı. 17 Ocak 2020'de sürüm 18, Berlin'de Nextcloud Hub ürün adı altında sunuldu. İlk kez bir ofis paketi (burada OnlyOffice) doğrudan buraya entegre edildi ve Nextcloud, Microsoft Office 365 ve Google Dokümanlar ile doğrudan rekabet etme hedefinin olduğunu duyurdu. Ayrıca bu tarihte Ionos ile ortaklık duyurusu yapıldı.

Web Sitesi: nextcloud.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nextcloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Staples

Staples

staples.com

CloudHQ

CloudHQ

cloudhq.net

Calamari

Calamari

calamari.io

PylexNodes

PylexNodes

pylexnodes.net

Blogger

Blogger

blogger.com

Microsoft

Microsoft

Space

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası