Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dropbox, Office 365 veya Google Drive'a benzer, ancak evdeki yerel bilgisayarlarda veya şirket dışı dosya depolama barındırma için kullanılabilir. OnlyOffice ARM işlemcilerini desteklemediğinden Office işlevselliği x86/x64 tabanlı sunucularla sınırlıdır. Tescilli hizmetlerin aksine açık mimari, kullanıcıların verileri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlar. Orijinal ownCloud geliştiricisi Frank Karlitschek, ownCloud'u çatalladı ve Karlitschek ve orijinal ownCloud ekibinin diğer üyeleri tarafından aktif olarak geliştirilmeye devam eden Nextcloud'u yarattı. 17 Ocak 2020'de sürüm 18, Berlin'de Nextcloud Hub ürün adı altında sunuldu. İlk kez bir ofis paketi (burada OnlyOffice) doğrudan buraya entegre edildi ve Nextcloud, Microsoft Office 365 ve Google Dokümanlar ile doğrudan rekabet etme hedefinin olduğunu duyurdu. Ayrıca bu tarihte Ionos ile ortaklık duyurusu yapıldı.

Web Sitesi: nextcloud.org

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