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Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri
Bulut içeriği işbirliği yazılımı, bir işletmenin belgeleri, görüntüleri, videoları, elektronik tabloları ve diğer dosyaları için özel bulut depolama ve dosya paylaşım çözümleri olarak işlev görür. Bu araçlar, tüm kurumsal içerik için esnek ve senkronize edilebilir depolar görevi görerek içerikle ilgili tüm ihtiyaçları tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar içeriği çeşitli cihazlarda zahmetsizce depolayabilir, paylaşabilir, oluşturabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve bulabilir. Bulut içeriği işbirliği çözümleri öncelikle belge yönetimi için kullanılsa da, basit dosya işlemenin ötesine geçerek çok çeşitli özellikler sunar. Daha geniş erişilebilirlik için tasarlanmış olsalar da, birçok işlevi kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılımıyla paylaşırlar. Daha büyük kuruluşlar için tasarlanan ECM araçları, sıkı güvenlik önlemlerini, geniş depolama kapasitelerini ve şirket içi dağıtım seçeneklerini vurgular. Bulut içeriği işbirliği araçları, ECM ve diğer içerik yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve içeriğin depolanması ve yönetilmesi için birleşik bir ekosisteme olanak tanır.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Birlikte çalışan ekipler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizin birlikte çalışma biçimini dönüştürün; onlara güvenli, paylaşılan bir çalışma alanı verin, böylece fikirlerinin tasarımdan gerçekleştirmeye kadar bir yuvası olsun. Ekip çalışmasını yaratın, işbirliği yapın ve gerçekleştirin.
pCloud
pcloud.com
pCloud, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz güvenli bulut depolama alanıdır. Onlara gittiğiniz her yerden, herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz! 10 GB Ücretsiz kazanın!
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dr...
Zoho Docs
zoho.com
Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.
Sync
sync.com
Sync ile dosyalarınızı her yerden saklayın, paylaşın ve erişin.
Koofr
koofr.net
Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, bunlara erişmenin ve paylaşmanın daha i...
odrive
odrive.com
Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP ve daha fazlasındaki dosyalarınızı senkronize edebilmeniz, paylaşabilmeniz, yedekleyebilmeniz ve şifreleyebilmeniz için tüm depolama alanına birleşik erişim
Tresorit
tresorit.com
Ultra güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı. Kişisel fotoğraflarınızı ve çalışma dosyalarınızı uçtan uca şifreleme ve İsviçre gizliliğiyle koruyun. Bireysel planlar 500 GB şifreli çevrimiçi depolama alanından başlar.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Egnyte
egnyte.com
En değerli ve yüksek riskli veri türünüzü (dijital içerik) herhangi bir bulutta, herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde güvence altına almak, yönetmek ve en üst düzeye çıkarmak için tek bir platform kullanın.
Moxo
moxo.com
Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.
Copilot
copilot.com
Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.
Cloudup
cloudup.com
Cloudup ile video, fotoğraf, müzik, bağlantılar ve dosyalar gibi her şeyin akışını anında ve kolayca paylaşın.
Onehub
onehub.com
Onehub, iş bilgilerini ve dosyalarını iş ortakları, müşteriler, iş arkadaşları ve tedarikçilerle kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan bir web uygulamasıdır.
Datto
datto.com
Datto, Inc. bir Amerikan siber güvenlik ve veri yedekleme şirketidir. 2007 yılında Norwalk, Connecticut'ta kurulan şirket, 2017 yılında Vista Equity Partners'ın bir yan kuruluşu haline geldi ve Autotask Corporation ile birleşti.
DropSend
dropsend.com
DropSend ile büyük dosyaları ücretsiz gönderin. Dosyaları e-postayla gönderin, çevrimiçi olarak depolayın, gönderimleri ve indirmeleri kontrol edin ve işletmeniz için DropSend'i kullanın.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
Scan123
scan123.com
Scan123, tüm kağıtlarınızı, PDF'lerinizi ve dijital medyanızı aranabilir ekip tabanlı bir sisteme kaydetmenin hızlı, kolay ve güvenli yoludur.
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM), belge yönetimi (DMS) ve BPM çözümlerinde dünya lideridir. Laserfiche'in sizin için neler yapabileceğini keşfedin.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Wimi
wimi-teamwork.com
KOBİ'ler için proje yönetimi yazılımı. Çevrimiçi işbirliği aracı · 35.000'den fazla müşteri · 4,67/5 - 423 değerlendirme · 1 Numaralı Üretkenlik Uygulaması
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx - Hint dosya paylaşım uygulaması ve bulut depolamalı çevrimiçi dosya aktarım platformu. Dosyaları çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşın. Görüntüleri, videoları, belgeleri, klasörleri veya dijital varlıkları herhangi bir cihazda paylaşın.
CAYA
getcaya.com
CAYA ile tüm belgeleri alın, düzenleyin ve düzenleyin. 20.000'den fazla müşteri halihazırda CAYA'yı bulutta bir belge merkezi olarak ve günlük postalarını dijitalleştirmek için kullanıyor.
Samepage
samepage.io
Samepage'e giriş yapın ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Sohbet edin, dosya paylaşın, görev atayın, projeleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
Clinked
clinked.com
Clinked müşteri portalı lider bir çevrimiçi işbirliği yazılımıdır. Güvenli, mobil ve son derece özelleştirilebilir. Dosyaları paylaşın, iletişim kurun, projeleri kolaylıkla yönetin.
FutureVault
futurevault.com
Intelligent Digital Vault Solutions for Future-Ready Firms. FutureVault is an industry-leader in secure document exchange and Digital Vault solutions for financial services and wealth management organizations, changing the paradigm of document and information management with the Personal Life Manage...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com is a sales enablement tool that allows to share documents via links in order to get email leads, analytics and many other benefits. Upload PDF, Doc and PPT files to create links which can range from public to accessible only via verified emails or passwords. Add your company logo, c...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON is the Enterprise File Sharing market leader in the German-speaking region and is one of the fastest-growing SaaS companies in Germany. The platform-independent software is available as a cloud, hybrid and on-premises version and has been named leader by independent analysts.
My MX Data
mymxdata.com
MX is a fast, easy and secure data exchange solution for businesses. our patented technology ensures perfect secrecy for confidential data and our multi-strategy approach protects your data from threats.
JUMBOmail
jumbomail.me
İçerik alışverişinde uzmanlaşmış lider bir çevrimiçi platform. Düzenli dosya paylaşımını etkileyici bir kişisel markalı galeri açılış sayfasına dönüştürerek dosya gönderme konusunda yeniden tasarlanmış bir yaklaşım sağlar. 2010 yılında kurulan JUMBOmail Thenologies Ltd, büyük veri teknolojilerini ku...
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles, mevcut belge kitaplıklarınıza erişmenizi ve dosyalarınız ve klasörleriniz için güçlü bağlantılar oluşturmanızı sağlar. HubSpot ve Salesforce'ta analiz toplayabilir, güvenlik ekleyebilir ve her türlü otomasyonu gerçekleştirebilirsiniz CloudFiles, size bir dizi basit özellik sunar - Dosya ...
TitanFile
titanfile.com
TitanFile, ödüllü bir güvenli dosya paylaşımı ve istemci işbirliği platformudur. TitanFile'ın kullanımı e-posta kadar kolaydır; bu da verimliliğin, maliyet tasarrufunun ve daha yüksek müşteri memnuniyetinin yanı sıra güvenliği ve uyumluluğu artırır. TitanFile platformu kapsamlıdır ve güvenli dosya p...
FilesAnywhere
filesanywhere.com
Merkezi Bedford, Texas'ta bulunan FilesAnywhere, işletmelere yönelik bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetidir.
LucidLink
lucidlink.com
Yerel sürücünün kolaylığını bulutun gücüyle birleştiren LucidLink, ekibinizin tek bir paylaşılan dosya alanıyla anında, güvenli bir şekilde ve her yerden işbirliği yapmasına ve dosyaları düzenlemesine olanak tanır. • Her yerde, anında işbirliği yapın: Her yerden birlikte çalışın. Varlıklara ve proje...
AODocs
aodocs.com
AODocs, Google Workspace (diğer adıyla G Suite) üzerine kurulu ve onun için oluşturulmuş tek iş süreci ve belge yönetimi platformudur. AODocs, kuruluşların iş açısından kritik süreçlerini kolayca uygulamalarına, belgelerini kontrol etmelerine ve kullanıcılara yük olmadan uyumluluk gereksinimlerini k...