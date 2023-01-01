WebCatalog
Scalefusion

Scalefusion

scalefusion.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Scalefusion çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Scalefusion, dünya çapındaki iddialı şirketlerin akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, dayanıklı cihazlar, POS ve dijital tabelalar dahil olmak üzere uç noktaları güvence altına almasına ve yönetmesine olanak tanıyan lider bir Mobil Cihaz Yönetimi ve Birleşik Uç Nokta Yönetimi satıcısıdır.

Web Sitesi: scalefusion.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scalefusion ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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