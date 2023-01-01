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Sophos Central

Sophos Central

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Web Sitesi: sophos.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sophos Central çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sophos Central, tüm Sophos ürünlerinizi yönetmek için kullanılan birleşik konsoldur. Buradan hesabınızda oturum açın, bir tura katılın veya deneme sürümünü başlatın.

Web Sitesi: sophos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sophos Central ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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