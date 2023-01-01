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Zerodha Console

Zerodha Console

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: zerodha.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zerodha Console çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zerodha hesabınızın merkezi kontrol paneli

Web Sitesi: zerodha.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zerodha Console ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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