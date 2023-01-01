WebCatalog
Octopus.do

Octopus.do

octopus.do

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Octopus.do çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Octopus.do, lo-fi tel çerçevelere sahip, ışık hızında görsel site haritası oluşturucu ve web sitesi planlayıcısı. Bir web sitesi oluşturmanın sıfır aşaması burada başlıyor. Web sitenizin yapısını oluşturun, planlayın, görselleştirin ve gerçek zamanlı içerik oluşturun. Site mimarinizi, UX tasarımınızı ve SEO'nuzu geliştirin. Anında web sitesi planlamasına başlayın.

Web Sitesi: octopus.do

Yasal Uyarı: WebCatalog, Octopus.do ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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