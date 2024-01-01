MaxiBlocks
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Web Sitesi: maxiblocks.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MaxiBlocks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
MaxiBlocks, entegre bir tasarım kitaplığı, 13K simge + 100 stil kartı kullanarak duyarlı, hızlı yüklenen web sayfaları oluşturabilen, kodsuz bir görsel sayfa oluşturucudur
Web Sitesi: maxiblocks.com
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