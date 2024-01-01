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MaxiBlocks

MaxiBlocks

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: maxiblocks.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MaxiBlocks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MaxiBlocks, entegre bir tasarım kitaplığı, 13K simge + 100 stil kartı kullanarak duyarlı, hızlı yüklenen web sayfaları oluşturabilen, kodsuz bir görsel sayfa oluşturucudur

Web Sitesi: maxiblocks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MaxiBlocks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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