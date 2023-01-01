Google Scholar

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Google Akademik, çeşitli yayın formatları ve disiplinlerdeki bilimsel literatürün tam metnini veya meta verilerini indeksleyen, ücretsiz erişilebilen bir web arama motorudur. Google Akademik, bilimsel literatürü geniş çapta aramak için basit bir yol sağlar. Çok çeşitli disiplinlerde ve kaynaklarda arama yapın: makaleler, tezler, kitaplar, özetler ve mahkeme görüşleri.

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Mojeek

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