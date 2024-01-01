WebCatalog

Akooda

Akooda

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: akooda.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Akooda çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Akooda Enterprise Search, tüm kuruluş için Üretken Yapay Zeka aramasıyla içgörülerin kilidini açar. Yapay zeka destekli yeni arama ve analiz motoru, sonuç sunmanın ötesine geçerek bağlam, analiz ve kuruluşunuzun derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Çeşitli veri türlerini, formatlarını ve kaynaklarını zahmetsizce ele alacak şekilde tasarlanan Akooda Kurumsal Arama, hem alakalı hem de bağlamsal olarak uygun yanıtlar sağlar.

Kategoriler:

Business
Enterprise Search Software

Web Sitesi: akooda.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Akooda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Guru

Guru

getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Algolia

Algolia

algolia.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Yext

Yext

yext.com

Glean

Glean

glean.com

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Coveo

Coveo

coveo.com

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

SearchStax

SearchStax

searchstax.com

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Google Scholar

Google Scholar

google.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

Rasgo

Rasgo

rasgoml.com

Komo

Komo

komo.ai

Lexii.ai

Lexii.ai

lexii.ai

Ranker

Ranker

ranker.com

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

CloudNine

CloudNine

cloudnine.com

PimEyes

PimEyes

pimeyes.com

RankAtom

RankAtom

rankatom.com

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.