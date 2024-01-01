Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Akooda Enterprise Search, tüm kuruluş için Üretken Yapay Zeka aramasıyla içgörülerin kilidini açar. Yapay zeka destekli yeni arama ve analiz motoru, sonuç sunmanın ötesine geçerek bağlam, analiz ve kuruluşunuzun derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Çeşitli veri türlerini, formatlarını ve kaynaklarını zahmetsizce ele alacak şekilde tasarlanan Akooda Kurumsal Arama, hem alakalı hem de bağlamsal olarak uygun yanıtlar sağlar.

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