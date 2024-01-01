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Hawksearch

Hawksearch

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Web Sitesi: hawksearch.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hawksearch is an Artificial Intelligence driven personalized search and recommendations platform that powers success for any size business across all industries. Our goal is to ensure brands have innovative tools to deliver an accurate, relevant search experiences enabling users to find the relevant results for their needs in context, no matter the device, platform, or language. Having completed over 800+ implementations, Hawksearch is utilized for delivering engaging and personalized search experiences through our innovative features, which enable marketers, merchandisers and developers to accomplish their goals. Hawksearch's advanced machine learning and automation handle all the reactive and day-to-day monitoring allowing your team to focus on the big picture solution. Our conversion analyzer is built to understand your customer's keywords and convert them into phrases contained in your data. With built in metric families and libraries, you no longer need to have hundreds of synonyms to handle unit of measure and other metrics.

Kategoriler:

Productivity
Enterprise Search Software

Web Sitesi: hawksearch.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hawksearch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Google Cloud Search

Google Cloud Search

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Algolia

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OpenText

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Command E

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Happeo

happeo.com

Search.io

Search.io

search.io

Yext

Yext

yext.com

nuclia

nuclia

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Aiven

Aiven

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Rokt

Rokt

rokt.com

ProQuest

ProQuest

proquest.com

TheFreeDictionary.com

TheFreeDictionary.com

thefreedictionary.com

Headline Analyzer

Headline Analyzer

coschedule.com

MARIO Framework

MARIO Framework

marioframework.com

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

Credit Glory

Credit Glory

creditglory.com

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