WebCatalog
Leexi

Leexi

app.leexi.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Leexi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Leexi - Yapay Zeka toplantıları. Konuşma zekası platformu. Aramalarınızı ve video konferanslarınızı yazıya dökün, analiz edin ve özetleyin. Kotalarınızı aşın, katılımı hızlandırın ve takip e-postalarınızı otomatikleştirin. Her etkileşimin önemli olmasını sağlayın.

Web Sitesi: leexi.ai

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