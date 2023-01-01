Leexi - Yapay Zeka toplantıları. Konuşma zekası platformu. Aramalarınızı ve video konferanslarınızı yazıya dökün, analiz edin ve özetleyin. Kotalarınızı aşın, katılımı hızlandırın ve takip e-postalarınızı otomatikleştirin. Her etkileşimin önemli olmasını sağlayın.

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