WebCatalog
Mindgrasp

Mindgrasp

mindgrasp.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Mindgrasp anında doğru notlar oluşturur ve herhangi bir Belge, PDF, YouTube Videosu, Yakınlaştırma Toplantısı, Web Semineri Kaydı, Podcast ve çok daha fazlasından gelen soruları yanıtlar!

Web Sitesi: mindgrasp.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mindgrasp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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