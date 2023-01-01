Herhangi bir web sayfasını, MS Word, Video, Podcast veya YouTube'u yükleyin; muhteşem bir e-kitap oluşturacak ve onu pdf, epub, Kindle veya Flipbook'a dönüştürecektir. Hızlı ve Kullanımı Kolay. Tam Eğitim, 7x24 Destek ve Facebook Grubu Dahildir.

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