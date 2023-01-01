WebCatalog
Vienna Hypertext

Vienna Hypertext

vienna.earth

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vienna Hypertext çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Viyana fikirler için akıllı bir tuvaldir. Düşüncelerinizi ve onlarla birlikte gelen her şeyi (fotoğraflar, videolar, kodlar, müzik, dosyalar ve tabii ki metin) toplayabileceğiniz bir yerdir. Bunu beyin fırtınası yapmak, titreşim yapmak veya sadece not almak için kullanabilirsiniz.

Web Sitesi: vienna.earth

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vienna Hypertext ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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