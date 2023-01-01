Vienna Hypertext

Viyana fikirler için akıllı bir tuvaldir. Düşüncelerinizi ve onlarla birlikte gelen her şeyi (fotoğraflar, videolar, kodlar, müzik, dosyalar ve tabii ki metin) toplayabileceğiniz bir yerdir. Bunu beyin fırtınası yapmak, titreşim yapmak veya sadece not almak için kullanabilirsiniz.

Web Sitesi: vienna.earth

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