WebCatalog
JetBrains Datalore

JetBrains Datalore

datalore.jetbrains.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Jupyter dizüstü bilgisayarlar için güçlü bir ortam. Jupyter dizüstü bilgisayarlarda Python, SQL, R ve Scala için akıllı kodlama yardımını kullanın, güçlü CPU'lar ve GPU'larda kod çalıştırın, ekibinizle işbirliği yapın ve sonuçları kolayca paylaşın.

Web Sitesi: datalore.jetbrains.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JetBrains Datalore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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