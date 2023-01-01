Jupyter dizüstü bilgisayarlar için güçlü bir ortam. Jupyter dizüstü bilgisayarlarda Python, SQL, R ve Scala için akıllı kodlama yardımını kullanın, güçlü CPU'lar ve GPU'larda kod çalıştırın, ekibinizle işbirliği yapın ve sonuçları kolayca paylaşın.

Web Sitesi: datalore.jetbrains.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JetBrains Datalore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.