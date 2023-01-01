WebCatalog
Sendtask

Sendtask

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sendtask.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sendtask çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sendtask, çalışmanızı organize etmenin ve çevrimiçi işbirliği yapmanın en kolay yoludur. Kullanımı basit ancak işinizi yürütecek kadar güçlü.

Web Sitesi: sendtask.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sendtask ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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