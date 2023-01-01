Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sendtask çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Sendtask, çalışmanızı organize etmenin ve çevrimiçi işbirliği yapmanın en kolay yoludur. Kullanımı basit ancak işinizi yürütecek kadar güçlü.

Web Sitesi: sendtask.io

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