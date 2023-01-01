WebCatalog
Anania

Anania

app.anania.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Anania çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Verileriniz ve belgeleriniz için ChatGPT stili asistanı. GhatGPT tarzı bir deneyimle arama ve analiz yapmak için dosyalarınızı, belgelerinizi ve veritabanlarınızı bağlayın.

Web Sitesi: anania.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Anania ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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