WebCatalog
Pinpoint

Pinpoint

journaliststudio.google.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Çok sayıda belgeyi Google Arama, yapay zeka ve makine öğreniminin gücüyle yükleyin ve analiz edin. Pinpoint, gazetecilerin ve akademisyenlerin geniş belge koleksiyonlarını keşfetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir araştırma aracıdır. Pinpoint'i kullanarak yüz binlerce belge, resim, e-posta, elle yazılmış not ve ses dosyasını belirli kelimeler veya ifadeler, konumlar, kuruluşlar ve kişiler için yükleyebilir ve arayabilirsiniz. Koleksiyonunuza erişimi paylaşarak, metni vurgulayarak ve belirli belgelere veya metin seçimlerine yönelik bağlantıları paylaşarak başkalarıyla işbirliği yapın.

Web Sitesi: journaliststudio.google.com

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