WebCatalog
Golem

Golem

golem.chat

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Golem çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yepyeni ChatGPT deneyimi. Konuşmalarınızı paylaşın, verilerinizi güvence altına alın ve deneyiminizi özelleştirin. Bir LLM modeliyle sohbet etmek hiç bu kadar iyi olmamıştı.

Web Sitesi: golem.chat

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