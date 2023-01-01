WebCatalog
Buildable

Buildable

welcome.buildable.dev

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Buildable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapıştırıcı kodunun sizi sıkıştırmasına izin vermeyin. İşinizi yürütmek için üçüncü taraf uygulamaları ve veritabanlarını kullanırsınız. Bunları tam olarak istediğiniz şekilde özelleştirmek, bağlamak ve genişletmek için Buildable'ı kullanın. Hepsi bildiğiniz ve sevdiğiniz programlama dillerini kullanıyor.

Web Sitesi: buildable.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Buildable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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