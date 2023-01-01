Yapıştırıcı kodunun sizi sıkıştırmasına izin vermeyin. İşinizi yürütmek için üçüncü taraf uygulamaları ve veritabanlarını kullanırsınız. Bunları tam olarak istediğiniz şekilde özelleştirmek, bağlamak ve genişletmek için Buildable'ı kullanın. Hepsi bildiğiniz ve sevdiğiniz programlama dillerini kullanıyor.

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