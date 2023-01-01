Lightly, bulut IDE'yi, veritabanlarını, dağıtımı, barındırmayı ve programlama için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. iPad'de veya masaüstünde ya da tarayıcınızda kolayca kodlayın.

Web Sitesi: lightly-dev.com

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