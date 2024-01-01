WebCatalog

Waytobi

Waytobi

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Web Sitesi: waytobi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Waytobi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Şirketinizin veya departmanınızın KPI'larını oluşturmak, takip etmek, raporlamak, analiz etmek ve görselleştirmek için SaaS bulut tabanlı çözüm. KPI'ları yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ek programlama becerilerine, öğrenme oturumlarına veya web seminerlerine gerek yoktur; bir dakika içinde çalışmaya ve iş ölçümlerinizi analiz etmeye başlayabilirsiniz. Şirketlerin iş performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına ve ardından yalnızca etkili, zamanında ve verimli iş kararları almalarına yardımcı oluyoruz. Hizmetimizle şunları yapabilirsiniz: - Kendi KPI'larınızı oluşturabilir veya mağazamızdan sektördeki en iyi uygulamalar KPI şablonlarını seçebilirsiniz - Hesaplanan ve değişen KPI'ları kullanın - Rolleri ve ayrıcalıkları seçin (4 hiyerarşi düzeyi) - KPI raporlarınızı ve analizlerinizi yönetin - kontrol panelleri aracılığıyla performans

Kategoriler:

Business
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: waytobi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Waytobi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Liveform

livestorm.co

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