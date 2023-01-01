Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RoboForm çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

RoboForm Everywhere, tüm cihazlar arasında senkronizasyon, bulut yedekleme, web erişimi, birinci sınıf e-posta ve telefon desteği ve oturum açma bilgilerini diğer RoboForm kullanıcılarıyla güvenli bir şekilde paylaşma olanağı sunar.

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