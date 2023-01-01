WebCatalog

SendLeap

SendLeap

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Web Sitesi: sendleap.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SendLeap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Android telefonunuzu SendLeap ile senkronize edin ve bilgisayarınızdan ücretsiz olarak mesaj gönderin!

Web Sitesi: sendleap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SendLeap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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