Ryohin Keikaku Co., Ltd. veya Muji, çok çeşitli ev ve tüketim malları satan bir Japon perakende şirketidir. Muji'nin tasarım felsefesi minimalisttir ve geri dönüşüme, üretim ve ambalaj atıklarının azaltılmasına ve logosuz veya "markasız" bir politikaya vurgu yapar.

Web Sitesi: muji.com

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