WebCatalog
Muji

Muji

muji.com

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Ryohin Keikaku Co., Ltd. veya Muji, çok çeşitli ev ve tüketim malları satan bir Japon perakende şirketidir. Muji'nin tasarım felsefesi minimalisttir ve geri dönüşüme, üretim ve ambalaj atıklarının azaltılmasına ve logosuz veya "markasız" bir politikaya vurgu yapar.

Web Sitesi: muji.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Muji ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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