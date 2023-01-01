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Kadın, erkek ve çocuklara yönelik en şık kıyafetleri sunuyoruz. Ceket, bluz, elbise, kot pantolon, ayakkabı vb. bulabilirsiniz. Reserved, merkezi Gdańsk, Pomeranya, Polonya'da bulunan Polonyalı bir giyim perakendecisidir. 1999 yılında kuruldu ve 20'den fazla ülkede 1.700'den fazla perakende mağazası bulunan ve aynı zamanda Cropp, House, Mohito ve Sinsay gibi markaların da sahibi olan LPP grubunun en büyük şirketi olmaya devam ediyor.

Web Sitesi: reserved.com

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