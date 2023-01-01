Alternatifler - Telegram

Threema

threema.ch

Threema, iOS, Android ve Windows Phone için uçtan uca şifrelenmiş bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yazılım, tasarım ilkeleri gereği gizliliğe dayanmaktadır ve hizmet, kullanıcıların bir telefon numarası veya başka herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi sağlamasını gerektirmez: Threema u...