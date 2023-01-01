WebCatalog
Grist

Grist

docs.getgrist.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Grist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünya elektronik tablolardan daha iyi bir aracı hak ediyor. Verilerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için bir elektronik tablonun esnekliğini bir veritabanının sağlamlığıyla birleştirin.

Web Sitesi: getgrist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Grist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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app.fusioo.com

Zoho Sheet

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accounts.zoho.com

Avenue

Avenue

app.useavenue.com

Rows

Rows

rows.com

bit.io

bit.io

bit.io

Infinity

Infinity

app.startinfinity.com

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

Basedash

Basedash

app.basedash.com

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