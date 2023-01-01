WebCatalog
Sana AI

Sana AI

sana.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sana AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka asistanınızla tanışın. Şirketinizin tüm bilgileri konusunda eğitilen ve en son teknolojiye sahip LLM'ler tarafından desteklenen Sana'nın yapay zeka asistanı, herkesin her zamankinden daha hızlı çalışması ve daha büyük düşünmesi için ihtiyaç duyduğu bilgiye erişmesini sağlar.

Web Sitesi: sana.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sana AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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