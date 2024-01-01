OurCrowd

OurCrowd

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ourcrowd.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OurCrowd çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OurCrowds'un deneyimli yatırım ekibi, sektörler ve aşamalar genelinde en ileri fırsatlardan yararlanmak için binlerce şirketi tespit ediyor ve onlar üzerinde titiz araştırmalar yapıyor.
Kategoriler:
Finance
Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları

Web Sitesi: ourcrowd.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OurCrowd ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Vouch

Vouch

vouch.us

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Clara

Clara

clarafinds.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Postwise

Postwise

postwise.ai

Science

Science

science.org

OpenRead

OpenRead

openread.academy

Tracxn

Tracxn

tracxn.com

Authorea

Authorea

authorea.com

Netcapital

Netcapital

netcapital.com

Hedgeye

Hedgeye

app.hedgeye.com

RocDesk

RocDesk

rocdesk.com

Vueschool

Vueschool

vueschool.io

Skillbee

Skillbee

skillbee.com

Crayon

Crayon

crayon.co

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.