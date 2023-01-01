Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork şu anda Santa Clara ve San Francisco, Kaliforniya'da yerleşik olmasına rağmen dünya çapındaki müşterilere hizmet veriyor. Upwork'ün on iki milyondan fazla kayıtlı serbest çalışanı ve beş milyon kayıtlı müşterisi var. Her yıl 1 milyar doların üzerinde değere sahip üç milyon iş ilan ediliyor ve bu da Upwork'ü dünyadaki en büyük serbest çalışan pazarı haline getiriyor.

Web Sitesi: upwork.com

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