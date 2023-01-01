WebCatalog

Upwork

Upwork

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: upwork.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Upwork çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork şu anda Santa Clara ve San Francisco, Kaliforniya'da yerleşik olmasına rağmen dünya çapındaki müşterilere hizmet veriyor. Upwork'ün on iki milyondan fazla kayıtlı serbest çalışanı ve beş milyon kayıtlı müşterisi var. Her yıl 1 milyar doların üzerinde değere sahip üç milyon iş ilan ediliyor ve bu da Upwork'ü dünyadaki en büyük serbest çalışan pazarı haline getiriyor.

Web Sitesi: upwork.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Upwork ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Balsamiq

Balsamiq

balsamiq.cloud

Levi's

Levi's

levi.com

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

Insightly

Insightly

insightly.com

East Bay Times

East Bay Times

eastbaytimes.com

The Fresno Bee

The Fresno Bee

fresnobee.com

Tasklog

Tasklog

tasklog.app

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

RBC Royal Bank

RBC Royal Bank

rbcroyalbank.com

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Wayback Machine

Wayback Machine

archive.org

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası