Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Balsamiq Studios, Mart 2008'de eski Adobe kıdemli yazılım mühendisi Peldi Guilizzoni tarafından kurulan bir ISV'dir. Web tabanlı Balsamiq maket aracı Haziran 2008'de piyasaya sürüldü. Balsamiq'in San Francisco, Sacramento, Chicago, Bologna, Paris ve Bremen'de 33 çalışanı var. Balsamiq, 2011 yılında yaklaşık 5 milyon ABD doları, 2015 yılında ise 6,4 milyon ABD doları tutarında satış elde etti.

Web Sitesi: balsamiq.cloud

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