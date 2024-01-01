B2B iş yazılımı ve hizmetleri için dünyanın tek müşteri referans platformu olan FeaturedCustomers, müşteri referansları, başarı öyküleri, vaka çalışmaları ve müşteri videoları gibi satıcı tarafından doğrulanmış müşteri referans içerikleri aracılığıyla potansiyel B2B alıcılarının iş yazılımlarını ve hizmetlerini araştırmasına ve keşfetmesine yardımcı olur. Bu platform her gün Fortune 500 şirketlerinden KOBİ'lere kadar satın alma döngülerinin son aşamalarında binlerce B2B alıcısının satın alma kararlarını etkilemeye yardımcı oluyor.

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