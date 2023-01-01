WebCatalog
Narrative

Narrative

narrative.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Narrative çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lider veri ticareti platformu. Dağınık girişimlerden Fortune 500 şirketlerine kadar dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, verileri satın almayı, satmayı ve paylaşmayı hızlı ve kolay hale getirmek için Narrative'in araçlarını, otomasyonlarını ve entegrasyonlarını kullanıyor.

Web Sitesi: narrative.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Narrative ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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