WebCatalog
Wallapop

Wallapop

wallapop.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wallapop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Wallapop, ikinci el ürün alım satımında lider platformdur. Kullanmadığınız şeyleri satarak para kazanmanızı ve ihtiyacınız olan her şeyi daha iyi fiyata bulmanızı sağlayan ücretsiz uygulama. 15 milyondan fazla kullanıcı kullanıyor!

Web Sitesi: wallapop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wallapop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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