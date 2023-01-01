WebCatalog

LaunchDarkly

LaunchDarkly

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: launchdarkly.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LaunchDarkly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LaunchDarkly, modern kuruluşlar için basit, ölçeklenebilir özellik bayrağı ve geçiş yönetimi (özellik yönetimi) sağlar. Riski ortadan kaldırın, değer sunun.

Web Sitesi: launchdarkly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LaunchDarkly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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