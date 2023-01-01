WebCatalog
Tink

Tink

tink.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tink çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Açık bankacılık başarı öykülerine güç veriyoruz. Ödemeler ve finansal hizmetlerde en iyi müşteri yolculuklarına güç veren çözümler. Tek platform, tek API, milyonlarca bağlı hesap - sonsuz fırsatlar.

Web Sitesi: tink.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tink ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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