Alternatifler - Awardo
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge, yazılım tüketicilerine açık kaynaklı yazılım projelerini kontrol etmek ve yönetmek ve iş yazılımlarını araştırmak için merkezi bir çevrimiçi konum sunan bir web hizmetidir.
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc., yazılım endüstrisindeki alıcılar ve teknoloji satıcıları arasında aracı olarak hizmet veren ücretsiz bir çevrimiçi pazar satıcısıdır. Şirket, kullanıcı incelemeleri ve araştırmalarıyla tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun yazılım seçmelerine yardımcı oluyor.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
GetApp
getapp.com
2022'nin en iyi iş uygulamalarını keşfedin ve 1 milyondan fazla doğrulanmış derecelendirme ve incelemeye göz atın. Ekibiniz için doğru araçları bulmak amacıyla veriye dayalı öneriler alın ve ayrıntılı açıklamaları okuyun.
Software Advice
softwareadvice.com
Yazılım aramak çok zor olabilir. Yardım edelim. İşletmeniz için doğru yazılımı ücretsiz olarak ve 15 dakika kadar kısa bir sürede bulmanıza yardımcı oluyoruz.
TrustFinance
trustfinance.com
En Güvenilir Finansal Hizmetler İnceleme Platformu. Kullanıcı incelemeleri, bilgiler, hizmetler ve şirket içgörülerinin tümü tek bir yerde.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow, kullanım durumunuz için en iyi bulut altyapısını ve API ürünlerini belirleyerek, her büyük karar için sizi haftalarca süren can sıkıcı analizlerden kurtarır.
We Suggest Software
wesuggestsoftware.com
wesuggestsoftware.com, muhasebeden yogaya (A'dan Z'ye) kadar iş dünyasının tüm sektörlerindeki yazılımlar hakkında incelemeler ve öneriler sunan, kendine ait bir yazılım dizinidir. Bu web sitesi, ziyaretçilerin ihtiyaç duydukları herhangi bir yazılım hakkında inceleme, öneri ve soru yazmalarına olan...
Tekpon
tekpon.com
Tekpon bir yazılım toplayıcı ve potansiyel müşteri yaratma web sitesidir. Tekpon'un amacı öncelikle bireylerin ve kuruluşların yazılım ürünleri hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak, maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak ve ihtiyaç duyulan uygun yazılım yığınını oluşturmaktır. İkin...
StackRadar
stackradar.co
Her türden insanın ve işletmenin teknoloji yığınlarını anlamalarına, oluşturmalarına, entegre etmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olacak, kodsuz ve az kodlu teknoloji araçlarından oluşan bir topluluk ve küratörlük.
Reviano
reviano.com
Küçük işletme yazılımlarını inceleyin, karşılaştırın ve değerlendirin. İşletmeniz için doğru yazılımı bulmak için Reviano'nun ürün incelemeleri koleksiyonunu ve yan yana karşılaştırmaları kullanın.
PRmarketing.tools
prmarketing.tools
PRmarketing.tools, PR ve pazarlama araçlarının (yazılım ve hizmetler) yer aldığı bir dizindir. Toplu Kullanıcı Memnuniyeti İndeksinin yanı sıra seçimi kolaylaştıran çeşitli özellikleri sağlayarak en iyi PR ve pazarlama araçlarını seçmenizi sağlar. PRmarketing.tools ayrıca MarTech endüstrisi için ar...
SoftwareReviews
softwarereviews.com
SoftwareReviews'ın misyonu, hem alıcılar hem de sağlayıcılar için B2B yazılım deneyimini geliştirmektir. Yazılım satın alma ve satma deneyimini geliştirmek için kuruluşlara en iyi verileri, öngörüleri ve tavsiyeleri sunuyoruz. Müşteri deneyimi odaklı incelemelerimizi onlarca yıllık teknoloji kapsa...
TechnologyCounter
technologycounter.com
Teknoloji Sayacı çevrimiçi bir yazılım öneri platformudur. İşletmelerin, profesyonellerin ve kuruluşların en iyi yazılım çözümünü bulmalarına yardımcı olurlar. Teknoloji Sayacı, iş teknolojisinin hem alıcılarını hem de satıcılarını birbirine bağlayarak alıcılara en iyi yazılımı ve satıcılara ideal ...
SoftLead
softlead.ro
Softlead, Romanya'daki yazılım ekosistemindeki en önemli B2B oyuncusudur ve şirketlerin Dijital DNA'larına dayanarak doğru yazılım çözümünü seçmelerine yardımcı olur. B2B kurumsal yazılım pazarı olarak başlatılan Softlead, 15.000'den fazla şirketin işleri için doğru yazılım çözümünü seçmesine ve uy...
Serchen
serchen.com
Serchen, Çevrimiçi Hizmetlerin alıcılarını ve satıcılarını eşleştirmede tanınmış bir liderdir. Tüketicilerimiz için benzersiz bir deneyim sağlamaya, IaaS, PaaS ve SaaS kategorilerindeki en iyi bulut hizmetlerinin alıcılarını ve satıcılarını buluşturmaya kararlıdırlar.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub bağımsız bir yazılım pazarıdır. SaaSHub'ın hedefi, işinizi büyütmenize yardımcı olacak yeni bir hizmet ararken objektif, basit ve ilk durağınız olmaktır. SaaSHub, halihazırda kullanmakta olduğunuz ürünlerin alternatiflerini ve incelemelerini bulmanıza yardımcı olacaktır.
ITreview
itreview.jp
ITreview yazılımı, BT ürünlerine ilişkin araştırma ve tavsiyeler içindir. Japon BT profesyonellerine SaaS ürün incelemelerini gerçekleştirebilmeleri için merkezi bir platform sağlar. Yazılım, ürün karşılaştırma tablolarının otomatik olarak oluşturulmasını kolaylaştıran araçlar sağlayarak karar almay...
Growth Tools
growthtools.com
Büyüme Araçları, daha fazla müşteri edinmede başarısız olmayı neredeyse imkansız hale getiren aylık bir koçluk hizmetidir. Kanıtlanmış büyüme taktiklerini 1:1 koçluk ve akran desteğiyle birleştiriyoruz, böylece asla bunalmazsınız, takılıp kalmazsınız veya bundan sonra ne yapacağınızı merak etmezsini...
Appvizer
appvizer.com
Profesyonellerin işyerinde rekabet gücünü ve yaşam kalitesini artırmak için doğru yazılımı bulmalarına yardımcı olmak. Appvizer, profesyonellerin daha akıllı çalışmalarına olanak sağlayacak yazılımı kolayca bulmalarını sağlayan bir yazılım karşılaştırıcısıdır. İster girişimci, yönetici, bağımsız ve...
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
B2B iş yazılımı ve hizmetleri için dünyanın tek müşteri referans platformu olan FeaturedCustomers, müşteri referansları, başarı öyküleri, vaka çalışmaları ve müşteri videoları gibi satıcı tarafından doğrulanmış müşteri referans içerikleri aracılığıyla potansiyel B2B alıcılarının iş yazılımlarını ve ...
DiscoverCloud
discovercloud.com
Karar vericiler iş yazılımlarını ve araçlarını düzinelerce kategoride bulur ve karşılaştırır: CRM, Proje Yönetimi, Satış Zekası, Pazarlama Otomasyonu, İş Zekası, e-Ticaret Yazılımı, Faturalama, Faturalandırma, APM, Sosyal İzleme, SEO, Yardım Masaları, Güvenlik, Yedekleme & Daha. DiscoverCloud, Chekk...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com, kalabalığın oluşturduğu incelemeler ve sıralamalar için çevrimiçi bir platformdur. Büyüyen kullanıcı listesi, ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimleri hakkında sürekli olarak geri bildirim göndermektedir. Bu, son derece modern, en son teknolojiye sahip sıralama algoritmamızı kullana...
B2B Stack
b2bstack.com.br
B2B Stack'te B2B iş dünyasının en çok kullanılan araçlarına ilişkin en iyi değerlendirmeleri bulacaksınız. Satın almayı düşündüğünüz aracı günlük olarak kullanan profesyonellerin görüşlerini öğrenin. Yalnızca satıcının size verdiği güvene bağlı kalmadan, satın almadan önce kullanıcıların yaşadığı k...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest, işletmelere, kuruluşlara ve Profesyonellere en iyi yazılım çözümlerini seçmede yardımcı olan çevrimiçi bir platformdur. SoftwareSuggest, iş yazılımlarını listeleyerek, inceleyerek ve karşılaştırarak süreci basitleştirir. Bu süreçte aynı zamanda yazılım satıcılarının doğrulanmış pot...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest, işletmelere, kuruluşlara ve Profesyonellere en iyi yazılım çözümlerini seçmede yardımcı olan çevrimiçi bir platformdur. SoftwareSuggest, iş yazılımlarını listeleyerek, inceleyerek ve karşılaştırarak süreci basitleştirir. Bu süreçte aynı zamanda yazılım satıcılarının doğrulanmış pot...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Pazarlama Çözümleri, her yıl G2'de yazılım araştıran, karşılaştıran ve satın alan 90 milyondan fazla kişiye açılan kapınızdır. Yazılım satıcıları, 10 yıl boyunca ve 2 milyon incelemeden bu yana güvenilirlik oluşturma ve üretim hatlarını güçlendirme konusunda G2'ye güvendi.
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot'un Satın Alma Zekası Platformu, teknoloji profesyonellerinin kurumsal teknoloji hakkında pratik, güvenilir bilgiler edindiği yerdir; böylece satın aldıkları şeyin tam olarak ihtiyaç duydukları şey olduğundan emin olabilirler. Dünyanın en büyük kurumsal teknoloji alıcıları topluluğu tarafınd...
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk, işletmelerin tüm önemli yazılım kategorilerindeki yazılımları bulmasına ve karşılaştırmasına yardımcı olur. Fiyatlandırmayı, özellikleri, kullanıcı incelemelerini, sıralamaları, indirimleri ve daha fazlasını keşfedin.
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius, profesyonellerin iş teknolojisi ürünlerine ilişkin derinlemesine incelemeler yoluyla gerçek dünya görüşlerini paylaşabilecekleri bir sitedir.