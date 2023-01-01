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Emerging Europe

Emerging Europe

emerging-europe.com

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Yükselen Avrupa — Görüş, Analiz ve İstihbarat. Orta ve Doğu Avrupa'nın iş fırsatları, ekonomisi, siyaseti ve kültürüne ilişkin güncellemeler.

Web Sitesi: emerging-europe.com

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