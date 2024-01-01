Orangescrum, her büyüklükteki ekiplere ve organizasyonlara yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada Proje Yönetim Yazılımıdır. Proje iş akışlarını kolaylaştırın, etkili bir şekilde işbirliği yapın ve proje başarısı elde edin. Orangescrum, proje yönetimini geliştirmek ve üretkenliği artırmak amacıyla proje planlamayı, yürütmeyi, izlemeyi ve raporlamayı kolaylaştıran güçlü özelliklere sahiptir. Orangescrum, Görev Yönetimi'nin temel özellikleri şunlardır: Görevleri kolaylıkla oluşturun, atayın ve önceliklendirin. Proje gereksinimlerini net bir şekilde anladığınızdan emin olmak için projeleri görevlere, alt görevlere ve bağımlılıklara ayırabilirsiniz. Proje Planlama: Projelerinizi Gantt şemalarıyla planlayın ve proje zaman çizelgelerini görselleştirmek ve zamanında teslimatı sağlamak için kilometre taşları belirleyin. Zaman Takibi: Üretkenliği artırmak ve müşterilere faturalandırılabilir saatler için doğru şekilde fatura kesmek için görevlere ve projelere harcanan zamanı izleyin. Ekip İşbirliği: Ekip üyelerine görevler atayarak, dosya ve belgeleri paylaşarak ve yerleşik sohbet ve e-posta bildirimleri aracılığıyla iletişim kurarak işbirliği kolaylaştırıldı. Kaynak Yönetimi: Proje sonuçlarını optimize etmek için ekip üyeleri ve ekipman da dahil olmak üzere kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin ve yönetin. Raporlama ve Analitik: Proje ilerlemesini izlemek, darboğazları belirlemek ve veriye dayalı kararlar almak için ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturun. Entegrasyon: İş akışınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için Orangescrum'u Google Drive, Dropbox, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre edin. Erişim Kontrolü: Veri güvenliğini sağlamak ve hassas proje bilgilerine erişimi kısıtlamak için rol tabanlı izinleri ayarlayın. Mobil Erişilebilirlik: Mobil uygulamalar aracılığıyla Orangescrum'a hareket halindeyken erişin, nerede olursanız olun projelerinizle ve ekibinizle bağlantıda kalabilmenizi sağlayın. Müşteri Desteği: Orangescrum'dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak müşteri desteği ve eğitim kaynaklarından yararlanın. Orangescrum'u benimseyerek elde edeceğiniz avantajlar şunlardır: 1. Proje iş akışlarını kolaylaştırmaya, manuel görevleri azaltmaya ve ekip işbirliğini geliştirerek verimliliğin artmasına yardımcı olur. 2. Bilinçli kararlar vermek için proje ilerlemesi, kaynak tahsisi ve görev durumları hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin. 3. Görevlerin doğru becerilere sahip doğru ekip üyelerine atanmasını sağlamak için kaynak tahsisini optimize edin. 4. Zamanı ve giderleri doğru bir şekilde takip ederek proje maliyetlerini kontrol etmeyi ve karlılığı artırmayı kolaylaştırın. 5. Müşteri memnuniyetini artırarak ve uzun vadeli ilişkileri teşvik ederek projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim edin. 6. Veri güvenliğini ve endüstri standartlarına ve yönetmeliklere uygunluğu sağlar. Orangescrum'un birden fazla özelliğe sahip bulut, kendi kendine barındırılan ve Açık Kaynak Kurumsal sürümleri vardır. Yazılım geliştirme, pazarlama, inşaat, danışmanlık ve daha fazlasını içeren çeşitli endüstriler ve proje türlerine uygun çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Orangescrum, kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam özellik seti ile kuruluşlara projeleri verimli bir şekilde yönetme, son teslim tarihlerini karşılama ve iş hedeflerine ulaşma gücü verir. Orangescrum, kullanıcıların gereksinimlerine göre farklı fiyatlandırma planları sunmaktadır. Normalde herkes için ücretsizdir ve aylık olarak 10 kullanıcı için 9 ABD dolarıdır. Orangescrum, kredi kartı bilgileri olmadan 15 günlük ücretsiz deneme süresiyle birlikte gelir. Şimdi kayıt ol!

Web Sitesi: orangescrum.com

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