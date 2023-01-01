WebCatalog
Tixio

Tixio

tixio.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tixio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Özel çalışma alanınızla ekip çalışmanızı hızlandırın. Kontrol panelleri, wiki'ler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyin! Görev yönetimi ve ekip konuşmalarıyla iş akışını kolaylaştırın.

Web Sitesi: tixio.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tixio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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