WebCatalog
Deliveries

Deliveries

deliveries.orrs.de

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Deliveries çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

"Teslimatlar" ile tüm kargolarınızı bir bakışta takip edebilirsiniz. Nerede olursanız olun, teslimatı takip kimliğiyle ekleyin ve nerede olduğunu öğrenin. Sadece bir tık uzakta!

Web Sitesi: deliveries.orrs.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deliveries ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Parcel

Parcel

web.parcelapp.net

Track-POD

Track-POD

app.track-pod.com

Friyay

Friyay

friyayapp.io

Huntr

Huntr

huntr.co

Plaky

Plaky

app.plaky.com

Netumo

Netumo

netumo.app

Palette.fm

Palette.fm

palette.fm

LessAccounting

LessAccounting

welcome.lessaccounting.com

Jobseeker

Jobseeker

jobseeker.com

Senpex

Senpex

web.senpex.com

Lalamove

Lalamove

web.lalamove.com

TopFunnel

TopFunnel

app.topfunnel.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası