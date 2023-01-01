"Teslimatlar" ile tüm kargolarınızı bir bakışta takip edebilirsiniz. Nerede olursanız olun, teslimatı takip kimliğiyle ekleyin ve nerede olduğunu öğrenin. Sadece bir tık uzakta!

Web Sitesi: deliveries.orrs.de

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