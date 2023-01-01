WebCatalog
Lalamove

Lalamove

lalamove.com

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Lalamove, Hong Kong'un önde gelen aynı gün teslimat ve kurye hizmeti sağlayıcısı ve kamyonet kiralama platformudur. Mobil uygulamamız, tek tıklamayla isteğe bağlı hizmetler sunmak için sürücüleri anında bağlar. Sürücü ortaklarımız, neredeyse her boyuttaki teslimat için kamyonlar, kamyonetler ve motosikletler de dahil olmak üzere çok çeşitli araçlar kullanıyor.

Web Sitesi: lalamove.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lalamove ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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