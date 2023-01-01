Lalamove, Hong Kong'un önde gelen aynı gün teslimat ve kurye hizmeti sağlayıcısı ve kamyonet kiralama platformudur. Mobil uygulamamız, tek tıklamayla isteğe bağlı hizmetler sunmak için sürücüleri anında bağlar. Sürücü ortaklarımız, neredeyse her boyuttaki teslimat için kamyonlar, kamyonetler ve motosikletler de dahil olmak üzere çok çeşitli araçlar kullanıyor.

Web Sitesi: lalamove.com

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