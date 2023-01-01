Paralel Erişim, tüm Windows ve Mac uygulamalarınıza ve dosyalarınıza uzaktan erişmenin en hızlı, en basit ve en güvenilir yoludur.

Web Sitesi: access.parallels.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Parallels Access ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.