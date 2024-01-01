Glow
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Web Sitesi: glowfeed.com
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Glow, eyleme dönüştürülebilir insan içgörüleri toplamayı daha kolay ve daha hızlı hale getiren, sınıfının en iyisi araştırma teknolojisidir. Glow, markaların kategori U&A, hedef kitle analizi, marka sağlığı, konsept testi, pazar içi testler, yatırım getirisi değerlendirmesi, ESG/sürdürülebilirlik teşhisleri ve daha fazlasını yürütmesini destekler. Glow platformunun öğrenilmesi hızlı ve kullanımı kolaydır ve gerçek zamanlı veri görselleştirme, anında dil çevirisi ve tek tıklamayla analiz gibi özellikler, içgörülerinize göre hızlı bir şekilde harekete geçebilmenizi sağlar. Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis ve R/GA gibi ilerici markaların riski azaltmak, tahminleri ortadan kaldırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için Glow'u nasıl kullandığını keşfedin
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Web Sitesi: glowfeed.com
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