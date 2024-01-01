Alternatifler - Kleene

Qlik

qlik.com

Qlik®, verilerinizi sorunları çözmek, yeni hedeflere ulaşmak ve kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmanıza yardımcı olur. Her şey burada başlıyor. Yapay zeka stratejinizi destekleyen veri entegrasyonu ve analitik çözümlerinde sektör lideriyle.