Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve kusursuz bir uygulamayla geliştirme maliyetlerini ve değer elde etme süresini kısaltır. Kullanıcılar, yüzlerce bağlayıcıdan oluşan bir paket olan Toucan'ın AnyConnect™ özelliğini kullanarak, bulut tabanlı veya diğer, akışlı veya depolanmış herhangi bir veriye bağlanabilir. Verilerin hazırlanması, iş adamlarının normalde bir veri uzmanı gerektirecek verilerle görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir görsel veri hazırlığı özelliği olan Toucan YouPrep™ ile aynı derecede basittir. Görselleştirme, her grafiğe bağlamın (tanımlar gibi), işbirliğinin ve ek açıklamaların eşlik ettiği, böylece kullanıcıların verilerinin yalnızca "ne"sini değil "nedenini" anladığı "veri hikayesi anlatımı" biçimini alır. Başlamayı kolaylaştırmak için Toucan, başlangıç ​​kontrol panellerinden oluşan bir "Uygulama Galerisi", grafiklerin seçimi ve düzenine yardımcı olmak için GuidedDesign™ ve hızlı prototip oluşturma için örnek veri kümeleri içerir. Son olarak, hazırlamadan üretime kadar tek dokunuşla dağıtım, web bileşenleri veya iFrame'ler ile kolay yerleştirme ve tek bir eylemle herhangi bir cihaza (web, akıllı telefonlar, tabletler veya kiosklar/duvar ekranları) yayınlama ile dağıtım ve yönetim kolaylaştırılmıştır. Bunların tümü, eksiksiz bir denetim takibi ve katılım ile sıra, rol veya kullanıcı düzeyinde güvenlikle yönetilir ve katılım, yerleşik kullanıcı otomasyonu ve yönetim işlevselliği tarafından desteklenir.

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