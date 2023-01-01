WebCatalog
Luminal

Luminal

app.getluminal.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Luminal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka ile büyük veri kümelerini ışık hızında temizleyin, dönüştürün ve analiz edin. Hızlı, güçlü ve kullanımı kolay olan Luminal, profesyonel bir veri analistinin süper güçlerini hiçbir karmaşıklığa sahip olmadan size sunar. Yalnızca doğal dil kullanarak güçlü düzenleme işlemleri gerçekleştirin, karmaşık soruları yanıtlayın ve büyük miktarda veri üzerinde yapay zeka destekli işlemler gerçekleştirin.

Web Sitesi: getluminal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Luminal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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